Названы самые популярные районы Москвы для покупки жилья

ЦИАН: самыми популярными для покупки жилья в Москве оказались районы Сокол и Гагаринский

В 2022 году самым популярным районом для покупки жилья на вторичном рынке Москвы оказался Сокол — приобретением квартир там интересовались чаще всего. Такие данные называют аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по спросу среди потенциальных покупателей занимает Гагаринский район, где много зеленых зон и в жилищном фонде преобладают престижные «сталинки». Третье место занимает Куркино — несмотря на удаленность от центра, он пользуется популярностью благодаря неплотной застройке и развитой инфраструктуре.

В пятерку лидеров по популярности у московских покупателей жилья также попали Бескудниковский район и Южное Тушино. «Покупательским интересом пользовались территории из разных секторов города (Строгино из СЗАО, Преображенское и Сокольники из ВАО, Бескудниковский из САО и так далее). Это свидетельствует о том, что почти в каждом секторе столицы возникли территории с устойчиво более высоким спросом со стороны покупателей квартир на вторичном рынке», — прокомментировал руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, что по итогам четвертого квартала 2022 года вторичное жилье в Москве сильнее всего подешевело в районе Якиманка — на девять процентов по сравнению с третьим кварталом, до 810,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Втрое место занял район Измайлово — там «вторичка» подешевела на 8,1 процента, до 292,3 тысячи рублей за «квадрат». Третью строчку поделили Фили-Давыдково и Марьина Роща — в этих локациях средняя стоимость квадратного метра снизилась на 7,9 процента, до 362,1 и 365,1 тысячи рублей соответственно.