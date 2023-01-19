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10:41, 19 января 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с подешевевшим жильем

Est-a-Tet: сильнее всего в Москве жилье подешевело в районах Якиманка и Измайлово
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

По итогам четвертого квартала 2022 года жилье на вторичном рынке Москвы сильнее всего подешевело в районе Якиманка — на девять процентов по сравнению с третьим кварталом, до 810,3 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации в старых границах столицы с максимальным снижением цен на готовые квартиры назвали аналитики риелторского агентства Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Втрое место занял район Измайлово — там «вторичка» подешевела на 8,1 процента, до 292,3 тысячи рублей за «квадрат». Третью строчку поделили Фили-Давыдково и Марьина Роща — в этих локациях средняя стоимость квадратного метра снизилась на 7,9 процента, до 362,1 и 365,1 тысячи рублей соответственно.

В пятерку лидеров также вошли районы Очаково-Матвеевское (минус 7,15 процента, до 449,1 тысячи рублей за «квадрат») и Дорогомилово (минус 7,05 процента, до 527,2 тысячи рублей за «квадрат»). В целом в старой Москве средняя цена одного квадратного метра вторичного жилья уменьшилась на 4,4 процента по сравнению с третьим кварталом 2022 года и достигла 435,4 тысячи рублей.

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В Est-a-Tet пояснили, что в районе Якиманка представлены объекты всех классов, поэтому там есть существенный разброс цен. На фоне этого выбытие единичных предложений по наиболее дорогим адресам и прибавление лотов с доступными ценами может ощутимо сказаться на рынке всего района. Изменение стоимости жилья в Измайлово, Фили-Давыдково и Марьиной Роще аналитики объясняют снижением цен на уже выставленные ранее объекты и обновлением выборки.

Ранее аналитики компании «Метриум» назвали локации Москвы с подорожавшими новостройками массового сегмента и бизнес-класса. Лидером рейтинга оказался район Выхино-Жулебино: там средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке выросла на 53,4 процента по сравнению с третьим кварталом 2022-го и достигла 313,9 тысячи рублей. Второе место занимает Бутырский район (плюс 21,2 процента, до 378,6 тысячи рублей), а третье — Алтуфьевский (плюс 16,8 процента, до 283,3 тысячи рублей).

Нина Ташевская
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