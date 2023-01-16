Названы районы Москвы с сильно подорожавшими новостройками

«Метриум»: сильнее всего новостройки подорожали в московском районе Выхино-Жулебино

По итогам четвертого квартала 2022 года сильнее всего новостройки массового сегмента и бизнес-класса подорожали в районе Выхино-Жулебино. Локации старой Москвы с наибольшим ростом цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Как отмечают специалисты, средняя цена одного квадратного метра в новостройках Выхино-Жулебино выросла на 53,4 процента по сравнению с третьим кварталом 2022-го и достигла 313,9 тысячи рублей. Второе место занимает Бутырский район — там жилье на первичном рынке подорожало на 21,2 процента, до 378,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Алтуфьевский район — там «квадрат» в новостройках подорожал на 16,8 процента, до 283,3 тысячи рублей.

В топ-пять также вошли Печатники (плюс 17,3 процента, до 368,8 тысячи рублей за «квадрат») и Головинский район (плюс 9,6 процента, до 352,7 тысячи рублей за «квадрат»). При этом в целом по Старой Москве средняя цена одного квадратного метра в новостройках массового сегмента и бизнес-класса в четвертом квартале выросла на 0,9 процента, до 364,6 тысячи рублей.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка пояснила, что стремительный рост цен на этот тип недвижимости в некоторых районах Москвы связан с переходом проектов на более высокую стадию готовности либо с вводом корпусов в эксплуатацию. Кроме того, показатели увеличились на фоне старта новых масштабных проектов, отметила эксперт. «В некоторых случаях рост цен был связан с реализацией самых доступных лотов в проектах. В частности, такая ситуация наблюдалась в апарт-комплексе Connect.Moscow в районе Выхино-Жулебино», — добавила специалистка.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках будут расти примерно на уровне инфляции — резких изменений на первичном рынке ждать не стоит. Риелторы ожидают, что продление льготной и семейной ипотеки обеспечит застройщикам стабильный спрос на проекты.