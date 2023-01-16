Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:20, 16 января 2023Среда обитания

Названы районы Москвы с сильно подорожавшими новостройками

«Метриум»: сильнее всего новостройки подорожали в московском районе Выхино-Жулебино
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам четвертого квартала 2022 года сильнее всего новостройки массового сегмента и бизнес-класса подорожали в районе Выхино-Жулебино. Локации старой Москвы с наибольшим ростом цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишет РБК.

Как отмечают специалисты, средняя цена одного квадратного метра в новостройках Выхино-Жулебино выросла на 53,4 процента по сравнению с третьим кварталом 2022-го и достигла 313,9 тысячи рублей. Второе место занимает Бутырский район — там жилье на первичном рынке подорожало на 21,2 процента, до 378,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Алтуфьевский район — там «квадрат» в новостройках подорожал на 16,8 процента, до 283,3 тысячи рублей.

В топ-пять также вошли Печатники (плюс 17,3 процента, до 368,8 тысячи рублей за «квадрат») и Головинский район (плюс 9,6 процента, до 352,7 тысячи рублей за «квадрат»). При этом в целом по Старой Москве средняя цена одного квадратного метра в новостройках массового сегмента и бизнес-класса в четвертом квартале выросла на 0,9 процента, до 364,6 тысячи рублей.

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка пояснила, что стремительный рост цен на этот тип недвижимости в некоторых районах Москвы связан с переходом проектов на более высокую стадию готовности либо с вводом корпусов в эксплуатацию. Кроме того, показатели увеличились на фоне старта новых масштабных проектов, отметила эксперт. «В некоторых случаях рост цен был связан с реализацией самых доступных лотов в проектах. В частности, такая ситуация наблюдалась в апарт-комплексе Connect.Moscow в районе Выхино-Жулебино», — добавила специалистка.

Ранее эксперты спрогнозировали, что цены на квартиры в новостройках будут расти примерно на уровне инфляции — резких изменений на первичном рынке ждать не стоит. Риелторы ожидают, что продление льготной и семейной ипотеки обеспечит застройщикам стабильный спрос на проекты.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Количество атаковавших Севастополь беспилотников увеличилось
Мужчина резко повернул голову и едва не умер
Танцы детей с аниматором под матерную песню «Хоп, мусорок» сняли в Мытищах
ОБСЕ опровергла свое присутствие в Донбассе
Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников
В России взлетело число вакансий для подростков
Названы причины отказа россиян от покупки квартиры
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в крещенских купаниях
Магазины игрушек Hamleys переименуют в «Винни»
В Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.