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14:59, 20 января 2023Бывший СССР

В России раскритиковали блокировку Молдавией порталов на русском языке

Захарова назвала блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов нарушением свободы СМИ

Фото: Shutterstock

Россия призывает Молдавию снять введенные ранее запреты на вещание в стране российских и русскоязычных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст ее комментария был опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она раскритиковала решение молдавских властей о блокировке сайта информагентства Eurasia Daily и российского портала «Блокнот», подчеркнув, что считает подобные шаги очередной попыткой Кишинева полностью вытеснить «русскоязычный контент русскоязычных СМИ из информационного пространства Молдавии».

По ее мнению, подобные действия руководства республики являются «еще одним грубым нарушением принципа обеспечения плюрализма мнений и свободы СМИ, а также права русскоязычных жителей Молдавии на доступ к информации».

Ранее Захарова призывала Кишинев проявить здравый смысл и не обострять двусторонние отношения с Москвой. Таким образом она прокомментировала новый кодекс о выборах в Молдавии, согласно которому в республике перестанут печатать бюллетени на русском языке.

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Алевтина Запольская
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