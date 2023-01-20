Названы последствия протестов во Франции

Политолог Калачев допустил уступки в пенсионной реформе во Франции на фоне протестов

Тема пенсионной реформы во Франции является болезненной на протяжении многих лет, она проводится по принципу «шаг вперед — полшага назад», рассказал руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия протестов в стране на фоне планов повысить пенсионный возраст.

Ранее стало известно, что на протесты против пенсионной реформы по всей Франции вышли 1,2 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже.

Текущая обстановка

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила спорный проект пенсионной реформы, который правительство планирует принять, отметил Калачев. К 2030 году пенсионный возраст там должен достичь 64 лет. 31 января французские профсоюзы анонсировали вторую общенациональную демонстрацию против его повышения, напомнил он.

По словам политолога, Франция — одна из тех европейских стран, где система социального обеспечения является одной из самых развитых. Кроме того, там сильна всеобщая конфедерация труда, система профсоюзов.

Понятно, что ведущие французские профсоюзы не могут не оттоптаться на теме пенсионной реформы. К тому же еще живо движение желтых жилетов. Французы — люди горячие, протесты у них обычно принимают радикальные формы, случаются столкновения с полицией, слезоточивый газ и прочие эксцессы Константин Калачев политолог

История и неизбежность реформы

«Если вы посмотрите историю французской пенсионной реформы, то там постоянно сперва поднимают планку, потом чуть-чуть ее приопускают. Собственно говоря, это опыт многих стран», — отметил политолог. Тем не менее, принятие пенсионной реформы неизбежно, считает Калачев. Она связана с уменьшением количества работающих, с возрастающей нагрузкой на социальные фонды, на государство, которое и так несет на себе бремя социальных расходов.

Последствия протестов

Если протесты будут носить массовый характер и на заявленную акцию выйдут миллионы, реформа может быть видоизменена, допустил политолог.

Определенные уступки вполне возможны, хотя бы потому что они и до этого были. Политическая система страны строится на умении договариваться, развитая политическая культура предполагает партнерство и компромисс как универсальный рациональный способ социального и политического взаимодействия Константин Калачев политолог

Также протесты, по его словам, могут отразиться и на рейтинге президента Франции Эммануэля Макрона, который и так был невысоким. Однако это не должно сейчас его беспокоить, так как до следующих выборов еще далеко, убежден Калачев.

Ранее Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий. Проект пенсионной реформы, которую продвигает Макрон, предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.