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06:57, 20 января 2023Из жизни

Бойцовые петухи зарезали двух мужчин

The Hindu: в индийском штате Андхра-Прадеш бойцовые петухи зарезали двух мужчин

Фото: G. N. Rao / THG

В индийском штате Андхра-Прадеш петухам удалось зарезать двух человек, пришедших на петушиные бои. Об этом пишет издание The Hindu.

В середине января в Индии традиционно отмечается праздник Макара-санкранти, во время которого принято устраивать петушиные бои. Несмотря запрет индийского Верховного суда, во многих местах сражения все еще проводятся. Во время петушиных боев к ногам птиц привязывают острые шпоры, которыми они наносят друг другу удары. Бой длится до первого смертельного ранения или гибели петуха.

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В воскресенье, 15 января, от ударов петушиными шпорами пострадали двое мужчин: 20-летний Падма Рао и 43-летний Ганде Суреш. По данным полиции, Рао привязывал шпоры к ногам бойцовых петухов, а Суреш был простым зрителем. Оба мужчины получили серьезные порезы ног и умерли от потери крови.

Тела погибших отправили в больницы для вскрытия. Полиция начала расследование.

Ранее в индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями. Он скончался от кровопотери.

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Евгения Черкасова
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