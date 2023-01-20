The Hindu: в индийском штате Андхра-Прадеш бойцовые петухи зарезали двух мужчин

В индийском штате Андхра-Прадеш петухам удалось зарезать двух человек, пришедших на петушиные бои. Об этом пишет издание The Hindu.

В середине января в Индии традиционно отмечается праздник Макара-санкранти, во время которого принято устраивать петушиные бои. Несмотря запрет индийского Верховного суда, во многих местах сражения все еще проводятся. Во время петушиных боев к ногам птиц привязывают острые шпоры, которыми они наносят друг другу удары. Бой длится до первого смертельного ранения или гибели петуха.

В воскресенье, 15 января, от ударов петушиными шпорами пострадали двое мужчин: 20-летний Падма Рао и 43-летний Ганде Суреш. По данным полиции, Рао привязывал шпоры к ногам бойцовых петухов, а Суреш был простым зрителем. Оба мужчины получили серьезные порезы ног и умерли от потери крови.

Тела погибших отправили в больницы для вскрытия. Полиция начала расследование.

Ранее в индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями. Он скончался от кровопотери.