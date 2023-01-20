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10:09, 20 января 2023Ценности

Женщина с заболеванием кожи пожаловалась на упреки коллег из-за внешности

33-летнюю Натали Роуз с покраснениями на лице раскритиковали на работе из-за внешности

Фото: Brandon Hoogenboom / Unsplash

Сотрудница отдела продаж Натали Роуз из Великобритании, страдающая заболеванием кожи, пожаловалась на критику коллег по поводу ее внешности. Соответствующую историю публикует издание Independent.

33-летняя героиня материала рассказала, что в детстве ей диагностировали розацеа (хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов — прим. «Ленты.ру»), из-за чего ее кожа часто краснеет. По словам женщины, в один из рабочих дней она столкнулась с упреками со стороны руководителя, который сравнил ее лицо с помидором. «Он даже спросил, заразно ли это», — посетовала британка.

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Помимо этого, Роуз призналась, что бывший избранник предлагал ей сделать пластическую операцию, чтобы улучшить внешний вид. «А еще он высмеял мое лицо перед своими друзьями. Мне хотелось провалиться сквозь землю», — пожаловалась женщина.

В то же время Роуз заявила, что вопреки критике со стороны общества она смогла принять и полюбить свою проблемную кожу. «Раньше я вообще не могла выходить из дома из-за неуверенности в себе, но теперь я чувствую себя красивой!» — заключила она.

В декабре 2022 года российская блогерша и телеведущая Ида Галич расплакалась из-за хейта мужчин по поводу ее внешности. По словам телеведущей, она считает юзеров, которые оскорбляют знаменитостей, невоспитанными людьми.

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Екатерина Ештокина
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