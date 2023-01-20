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18:26, 20 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о напугавшем Байдена предупреждении Путина

Экс-советник Кучмы заявил, что предупреждение Путина об оружии для ВСУ напугало Байдена

Фото: Leah Mills / Reuters

Предупреждение президента России Владимира Путина относительно последствий поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) напугали его американского коллегу Джо Байдена и вынудили его сменить курс по Украине. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Комментируя текущую ситуацию с предоставлением оружия Киеву со стороны Вашингтона, Соскин заявил, что Украину «дурят». «Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц <...> нам ничего не дадут», — отметил он.

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Варвара Кошечкина
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