На Украине заявили о напугавшем Байдена предупреждении Путина

Экс-советник Кучмы заявил, что предупреждение Путина об оружии для ВСУ напугало Байдена

Предупреждение президента России Владимира Путина относительно последствий поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) напугали его американского коллегу Джо Байдена и вынудили его сменить курс по Украине. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

Комментируя текущую ситуацию с предоставлением оружия Киеву со стороны Вашингтона, Соскин заявил, что Украину «дурят». «Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц <...> нам ничего не дадут», — отметил он.