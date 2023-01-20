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04:09, 20 января 2023Ценности

Названа доля считающих себя стильными россиян

«Юла»: 26 процентов россиян считают себя стильными

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Сотрудники сервиса объявлений «Юла» назвали долю считающих себя стильными людьми россиян. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 20 января.

В ходе опроса выяснилось, что четверть жителей страны (26 процентов) называют себя стильными. По их словам, для достижения данной цели следует подбирать исключительно дорогие образы. При этом каждый пятый респондент (20 процентов) убежден, что показатель вкуса в одежде—наличие в гардеробе вещей известных брендов.

Помимо этого, 14 процентов опрошенных понимают под стилем наличие дизайнерской одежды, а девять процентов — полагают, что необходимо отдавать предпочтение базовым вещам, чтобы выглядеть в соответствии с требованиями моды.

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В то же время, согласно результатам проведенного исследования, большинство опрошенных не приветствуют тренд на сандалии с носками и резиновую обувь. Также жителям страны не нравятся леопардовый принт на одежде и велосипедки. В заключение респонденты отметили, что кроссовки на массивной подошве и джинсы с низкой посадкой выглядят безвкусно.

В декабре 2022 года россияне назвали лучшую одежду для свиданий. В ходе опроса выяснилось, что большинство мужчин (56 процентов) приходят на романтические встречи в повседневной одежде, отдавая предпочтение джинсам и рубашкам. Каждая вторая женщина, в свою очередь, надевает по данному случаю удобную одежду и не покупает новые предметы гардероба.

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Екатерина Ештокина
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