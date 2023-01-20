В России отреагировали на отказ США передать Украине танки Abrams

Депутат Швыткин: сегодня в ВСУ нет специалистов, способных управлять танками

Танк — это груда железа, им надо еще уметь управлять, а в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня нет специалистов необходимого уровня, считает заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отказ США передать Украине танки Abrams.

Ранее стало известно, что США пока не видят смысла передавать Украине танки Abrams. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Известно, что США пытаются делать все максимально чужими руками Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Они понимают, что должны делать все возможное для сохранения своего собственного военного потенциала. Сегодня их меньше интересует потенциал Евросоюза. А отказ в поставках существенно скажется на просьбах со стороны Украины к ЕС», — заявил Швыткин.

Депутат отметил, что не исключает, что будет принято положительное решение по поставкам танков Leopard со стороны Германии для Украины.

«Возможно, США учитывают, что будут поставки танков Leopard, поэтому не видят необходимости в поставках своей техники. При этом надо учитывать, что просто так танки — это груда железа, ими надо еще уметь управлять. Сегодня специалистов в ВСУ такого уровня нет», — заключил он.

19 января стало известно, что власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.

18 января появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился поставить Украине немецкие танки Leopard при условии, что Вашингтон начнет осуществлять поставки танков Abrams.

Также стало известно, что группа стран Европейского союза планирует создать коалицию для давления на Германию по вопросу поставок боевых танков Leopard Украине. Об этом сообщает Politico.