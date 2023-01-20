В Кремле прокомментировали возможные поставки танков НАТО Украине

Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение возможных поставок танков НАТО Киеву

Значение возможных поставок танков странами НАТО Вооруженным силам Украины не стоит преувеличивать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января, его комментарий приводит «Интерфакс».

«Не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения их способности что-то поменять. Специалисты прекрасно отдают себе отчет о всех проблемах, которые сопровождают такие поставки», — сообщил официальный представитель Кремля, добавив, что предоставляемая Киеву техника нуждается в обслуживании и ремонте.

Песков заключил, что все это доставит Украине проблемы и никак не повлияет на достижение поставленных Россией целей.