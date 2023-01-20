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12:32, 20 января 2023Россия

В Кремле прокомментировали возможные поставки танков НАТО Украине

Песков заявил, что не стоит преувеличивать значение возможных поставок танков НАТО Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Значение возможных поставок танков странами НАТО Вооруженным силам Украины не стоит преувеличивать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 января, его комментарий приводит «Интерфакс».

«Не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения их способности что-то поменять. Специалисты прекрасно отдают себе отчет о всех проблемах, которые сопровождают такие поставки», — сообщил официальный представитель Кремля, добавив, что предоставляемая Киеву техника нуждается в обслуживании и ремонте.

Песков заключил, что все это доставит Украине проблемы и никак не повлияет на достижение поставленных Россией целей.

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Варвара Родикова
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