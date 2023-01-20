В Петербурге убрали инсталляцию «Два сердца» в честь Мариуполя

Власти Петербурга убрали инсталляцию в честь Мариуполя по условиям госконтракта

В Санкт-Петербурге убрали установленную на Дворцовой площади арт-инсталляцию «Два сердца» в честь побратимства с Мариуполем. Власти объяснили это условиями госконтракта, пишет «Подъем».

«Сроки размещения композиции и работы по ее демонтажу определены исключительно условиями государственного контракта и согласованного графика работ с подрядной организацией», — заявили в комитете по печати правительства Петербурга.

Композиция была демонтирована в ночь с 19 на 20 января.

Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне 2022 года. В честь этого события в центре города была установлена инсталляция. 18 декабря ее частично демонтировали из-за оскорбительных граффити. 20 декабря очищенный арт-объект вернули на Дворцовую площадь.

В мае 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе создадут штаб по возрождению Мариуполя. В первую очередь власти намерены помогать восстанавливать инженерную инфраструктуру.