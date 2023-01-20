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10:51, 20 января 2023Интернет и СМИ

В США заявили о бессмысленности снабжения Украины оружием

Подполковник США Дэвис заявил, что поставки оружия Киеву не помогут изменить ход конфликта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Поставки нового вооружения и техники Украине со стороны НАТО не помогут изменить ход конфликта, несмотря на ожидания Запада и Киева. О бессмысленности снабжения Киева оружием высказался подполковник армии США Дэниел Дэвис в материале для 19FortyFive.

«По мере того, как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева», — высказался автор материала. Однако, как отметил американский военнослужащий, более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания.

Автор публикации считает, что наличия более сложного оборудования недостаточно для достижения успеха в конфликте. По его мнению, многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в современных военных видеоиграх, в которых игроки легко и сразу же могут использовать мощное вооружение. «Техника обеспечивает максимальную мощность только в том случае, если пользователи полностью обучены и опытны», — отметил он.

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Олег Давыдов
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