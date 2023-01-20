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17:18, 20 января 2023Мир

Глава МИД Габона умер во время заседания совета министров

Глава МИД Габона Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров
Микаэль Муса Адамо

Микаэль Муса Адамо. Фото: Посольство Габона в Вашингтоне

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров. Об этом сообщает AFP.

«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — рассказал источник агентства. Главу МИД доставили в больницу в столице Либревиль, однако медикам не удалось ему помочь.

В ноябре 2022 года умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. Дипломату было 64 года.

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Виктория Кондратьева
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