Глава МИД Габона умер во время заседания совета министров

Глава МИД Габона Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров

Министр иностранных дел Габона Микаэль Муса Адамо умер от сердечного приступа во время заседания совета министров. Об этом сообщает AFP.

«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — рассказал источник агентства. Главу МИД доставили в больницу в столице Либревиль, однако медикам не удалось ему помочь.

В ноябре 2022 года умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Политик занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. Дипломату было 64 года.