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14:31, 21 января 2023Силовые структуры

Захвативший заложников ради Бузовой россиянин оказался лжеминером ТЦ

Захватчик заложников ради встречи с Бузовой сообщил о лжеминировании ТЦ Нижневартовска

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижневартовске полиция задержала за ложное минирование торговых центров города россиянина Алексея Барышникова, который весной 2020 года захватил заложников в московском офисе банка ради встречи с певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает ТАСС.

В экстренные службы региона 19 января поступили звонки с сообщением анонима о том, что якобы во время некой игры в одном ТЦ будет взрыв, в другой придет террористка-смертница. В этих зданиях была проведена эвакуация, после чего помещения были проверены, опасных предметов не найдено.

20 января полиция установила личность звонившего и задержала его. В отношении Барышникова возбуждено уголовное дело.

В мае 2020 года он зашел в банк на Земляном Валу в Москве и заявил персоналу и клиентам, что рюкзак за его спиной заминирован и велел всем оставаться на местах. Он потребовал привезти в банк Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». В результате операции спецназа Барышников был задержан. Никто не пострадал.

Позже мужчину признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу. В марте 2022 года он вышел оттуда и приехал в Нижневартовск

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Любовь Ширижик
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