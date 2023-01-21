Европейский клуб назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах

Футбольный клуб «Левски» назвал причиной отказа от матча с «Уралом» общественное давление

Болгарский футбольный клуб «Левски» направил екатеринбургскому «Уралу» письмо, в котором назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах. Об этом сообщается на сайте отечественной команды.

Встреча в Дубае была отменена из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков. Болгарская команда попросила с пониманием отнестись к ее решению и выразила надежду на то, что товарищеский матч с «Уралом» состоится в будущем.

«Левски» отказался проводить товарищеские матчи с российскими «Спартаком» и «Уралом» во время сборов в ОАЭ 20 января. В команде отмечали, что самым важным для команды остается единство с болельщиками, которые выступили против организации матчей с россиянами.

Встречи со «Спартаком» и «Уралом» должны были состояться 22 и 31 января соответственно. Ранее еще один клуб, «Краснодар», объявил об отмене матча с «Левски», который был запланирован на 17 января.