Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
14:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
15:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
16:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|18-й тур
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Саутгемптон
Сегодня
18:00 (Мск)
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Салернитана
Сегодня
20:00 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|19-й тур
12:29, 21 января 2023Спорт

Европейский клуб назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах

Футбольный клуб «Левски» назвал причиной отказа от матча с «Уралом» общественное давление

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Болгарский футбольный клуб «Левски» направил екатеринбургскому «Уралу» письмо, в котором назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах. Об этом сообщается на сайте отечественной команды.

Встреча в Дубае была отменена из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков. Болгарская команда попросила с пониманием отнестись к ее решению и выразила надежду на то, что товарищеский матч с «Уралом» состоится в будущем.

«Левски» отказался проводить товарищеские матчи с российскими «Спартаком» и «Уралом» во время сборов в ОАЭ 20 января. В команде отмечали, что самым важным для команды остается единство с болельщиками, которые выступили против организации матчей с россиянами.

Встречи со «Спартаком» и «Уралом» должны были состояться 22 и 31 января соответственно. Ранее еще один клуб, «Краснодар», объявил об отмене матча с «Левски», который был запланирован на 17 января.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал конфликт с украинскими нацистами новой Отечественной войной
Основатель ЧВК «Вагнер» написал письмо в Белый дом
В клубе РПЛ назвали последствия отказа болгарской команды от матча с россиянами
Илон Маск вооружил свою охрану до зубов из-за риска похищения
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
Летевший из Перми на Гоа самолет приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва
Психолог рассказала о полезной для здоровья технике объятий
Анастасия Волочкова сделала важное заявление о своей свадьбе
Названы самые подорожавшие товары в России
Европейский клуб назвал причину отказа от матчей с россиянами на сборах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.