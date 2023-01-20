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15:26, 20 января 2023Спорт

Европейский клуб отказался проводить товарищеские матчи с российскими командами

Болгарский «Левски» объявил об отмене товарищеских матчей со «Спартаком» и «Уралом»

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгарский «Левски» отказался проводить товарищеские матчи с российскими «Спартаком» и «Уралом» во время сборов в ОАЭ. Заявление опубликовано на сайте европейского клуба.

«Руководство "Левски" приняло окончательное решение не проводить запланированные контрольные встречи со "Спартаком" и "Уралом". Решение принято для обеспечения максимально возможной подготовки команды», — говорится в заявлении. Отмечается, что самым важным для команды остается единство с болельщиками, которые выступили против организации матчей с россиянами.

Встречи со «Спартаком» и «Уралом» должны были состояться 22 и 31 января соответственно. Ранее еще один клуб, «Краснодар», объявил об отмене матча с «Левски», который был запланирован на 17 января.

28 февраля прошлого года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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