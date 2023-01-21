Три передачи российского хоккеиста помогли «Баффало» одержать победу в матче НХЛ

Три передачи россиянина Ильи Любушкина помогли «Баффало» победить «Анахайм» в матче НХЛ

«Баффало Сейбрс» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помогли Пейтон Кребс и Виктор Олофссон, оформившие дубли, а также Дилан Козенс и Джефф Скиннер. Российский защитник клуба Илья Любушкин отметился тремя результативными передачами.

Всего в сезоне-2022/2023 Любушкин провел за «Баффало» 31 матч. В активе 28-летнего россиянина восемь голевых пасов.

Любушкин перешел в «Баффало» в июле 2022 года. Его контракт с командой рассчитан на два года. Ранее он выступал в НХЛ за «Аризона Койотис» и «Торонто Мейпл Лифс».