Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:27, 21 января 2023Экономика

Цель введения двойного потолка цен на российские нефтепродукты объяснили

Аналитик Демидов: цель двух потолков цен на российские нефтепродукты — ограничить прибыль

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Цель двух потолков цен на нефтепродукты из России — ограничить прибыль российских компаний, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил особенности двойного потолка цен.

21 января власти США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

Здесь задача достаточно простая — ограничить прибыль российских компаний. Честно говоря, это работает: мы сейчас видим это на потолке цен на нефть

Владимир Демидовмеждународный эксперт рынка ресурсов и энергетики

«Двойной потолок будет работать на два вида нефтепродуктов: первый — на ту часть нефтепродуктов, которые попадают под санкции, второй — на ту часть, которая не попадает. Таким образом хотят ограничить любые нефтепродукты, которые идут из России», — объяснил Демидов.

В итоге это приведет к тому, что покупатели российских нефтепродуктов по краткосрочным контрактам захотят снизить цены, убежден аналитик. «Это будет вне зависимости от того, какой будет потолок, потому что с Соединенными Штатами проблем иметь никто не хочет», — добавил он.

Если мы говорим о рыночной экономике, то два потолка на нефтепродукты — это полный бред. Но с точки зрения борьбы с экономикой России это решение понятно

Владимир Демидовмеждународный эксперт рынка ресурсов и энергетики
Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Новый нефтяной механизм. Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
Новый нефтяной механизм.Сможет ли Россия противодействовать потолку цен на нефть?
13 декабря 2022

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля.

Ранее страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алена Шевченко
Обсудить
Последние новости
Украина не смогла доказать иранское происхождение российских дронов
В МИД России обвинили Борреля в лицемерии
Захвативший заложников ради Бузовой россиянин оказался лжеминером ТЦ
Стало известно о положительной динамике в состоянии Костомарова
В московском клубе после концерта произошла давка с пострадавшими
Актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ
Жена Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии
Зеленский пришел на похороны погибшего при крушении вертолета главы МВД
В Чехии опровергли готовность отправить на Украину танки Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.