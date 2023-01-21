На месте точек Inditex откроются новые магазины

«Ъ»: новые магазины Daher Group на месте точек Inditex откроются весной 2023 года

Новый владелец российской части бизнеса испанского холдинга Inditex, Daher Group, может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источников газеты, первой станет точка в московском торговом центре «Авиапарк» под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой.

В российском Inditex изданию заявили, что Daher Group будет вести бизнес в России под собственными брендами, не имеющими отношения к испанской компании. Комании должны были перейти права аренды на большинство российских магазинов Inditex. До приостановки работы в России у группы работало 502 точки.

25 октября стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group.

В конце декабря компания «Новая мода», которая управляет брендами Inditex, начала создавать новые сайты для продажи товаров в сети.