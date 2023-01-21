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11:48, 21 января 2023Мир

Россия отвергла обвинения в затягивании инспекций судов по зерновой сделке

МИД России: список и очередность проверок судов формируется украинской стороной

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Москва отвергает обвинения в якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке, так как список и очередность проверок формируется украинской стороной. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.

В дипведомстве указали, что, согласно пресс-релизу ООН, более 100 судов, подключенных к инициативе, находятся в территориальных водах Турции, причем среднее время ожидания составляет 21 день.

«В настоящее время на стоянке в украинских портах и в инспекционных зонах находятся 64 судна, список очередности их проверок и прохода формируется украинской стороной, российские представители на него никак не влияют», — подчеркивается в сообщении.

В МИД неоднократно обращали внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в стамбульском порту, которое создается украинскими коммерсантами, фрахтующими без учета согласованных правил и участия в инициативе. В министерстве указали, что Киев преследует цель продать побольше и поскорее, пренебрегая утвержденным порядком работы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил расширение географии зерновой сделки на другие порты Украины в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Варвара Кошечкина
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