Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в зерновую сделку

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом включение новых портов Украины в зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил расширение географии зерновой сделки на другие порты Украины в ходе разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Рассмотрели необходимость продолжения зерновой инициативы и возможность расширения ее географии на другие порты Украины», — указал украинский лидер.

20 января Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским и заявил о готовности быть посредником в установлении мира между Россией и Украиной. В ходе беседы политики также обсудили гуманитарную помощь, энергетическую поддержку украинской стороны и зерновую сделку.

Ранее ООН назвала неэффективной работу зерновой сделки и призвала к ее улучшению. В организации отметили, что среднее время ожидания судов, перевозящих зерно, между заявкой и инспекцией составляет 21 день.

