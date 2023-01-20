Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:10, 20 января 2023Мир

Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности быть посредником между РФ и Украиной
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: G20 Media Center / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил о готовности быть посредником в установлении мира между Россией и Украиной. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

В ходе беседы политики также обсудили гуманитарную помощь, энергетическую поддержку украинской стороны и зерновую сделку. Во время разговора Эрдоган обратил внимание на организацию работы по обмену пленными. Дополнительно турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обмен пленными солдатами. «По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в заявлении.

Турция также выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В ДНР предрекли оперативное окружение Артемовска
Конфискацию 180 миллионов рублей у экс-главы ГИБДД Ставрополья признали законной
Мошенники похитили огромную сумму денег и начали раздавать их прохожим
На Украине заявили о напугавшем Байдена предупреждении Путина
Назван модный у знаменитостей цвет в 2023 году
Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить технику в Марьинку
Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку в 2023 году
Одна деталь на фотографии семьи Тепляковых в метро разозлила пользователей сети
Перечислены самые бесполезные аксессуары для смартфонов
В Сирии убили местного главаря ИГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.