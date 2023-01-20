Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Эрдоган заявил Зеленскому о готовности быть посредником между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и заявил о готовности быть посредником в установлении мира между Россией и Украиной. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

В ходе беседы политики также обсудили гуманитарную помощь, энергетическую поддержку украинской стороны и зерновую сделку. Во время разговора Эрдоган обратил внимание на организацию работы по обмену пленными. Дополнительно турецкий лидер отметил, что Анкара может внести дипломатический вклад в ускорение процесса, проводимого на Запорожской атомной электростанции.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обмен пленными солдатами. «По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в заявлении.

Турция также выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта.