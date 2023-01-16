Путин и Эрдоган обсудили Украину

Кремль сообщил, что Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной и газовый хаб

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган созвонились и обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обмен пленными солдатами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными», — говорится в заявлении.

Ранее Турция также выступила за открытие гуманитарного коридора на Украине и выразила готовность лечить военных, пострадавших в ходе конфликта.

А 5 января Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Турецкий лидер в очередной раз предложил Зеленскому посредничество в урегулировании ситуации.