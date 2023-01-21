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00:01, 21 января 2023Мир

Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Президент США Байден: Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Киев получит все, что ему необходимо из военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву современных западных танков.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что военная помощь западных стран призвана помочь украинской стороне перейти в наступление против России.

20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Кроме того, Киев получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee).

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Марина Совина
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