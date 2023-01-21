Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Президент США Байден: Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи

Президент США Джо Байден заявил, что Киев получит все, что ему необходимо из военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина получит всю помощь, которая ей нужна», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву современных западных танков.

Ранее глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что военная помощь западных стран призвана помочь украинской стороне перейти в наступление против России.

20 января Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Кроме того, Киев получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee).