Западные страны пересмотрят уровень потолка цен на российскую нефть

Минфин США: страны Запада пересмотрят уровень потолка цен на нефть из РФ с учетом рынка

Представители стран Запада согласились пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть в марте с учетом изменений на рынке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

Отмечается, что такое решение принято на фоне введения в действие с 5 февраля предельных цен на нефтепродукты. По мнению американского Минфина, пересмотр потолк цен «позволит коалиции учесть развитие событий на мировом рынке» после введения ценовых ограничений на переработанную нефть.

Ранее известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на инициативу стран Евросоюза (ЕС) установить ограничения ниже 60 долларов за баррель.

При этом, Министерство энергетики России не исключает, что будут приняты дополнительные меры по ограничению дисконта на российскую нефть.