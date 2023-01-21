Украине предрекли проблемы из-за немецких БМП Marder

Автор Der Spiegel Ремер предрек Украине проблемы с обслуживанием и ремонтом БМП Marder

Обслуживание и ремонт немецких БМП Marder, которые Германия пообещала поставить Украине, может стать для нее проблемой, предрекает журнал Der Spiegel.

Как отмечает автор материала Йорг Ремер, эти машины считаются несложными в эксплуатации машинами, однако большое значение будет иметь налаженное снабжение запчастями и наличие резервных машин, которых для полноценного оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) может не хватить. Поэтому задержки в цепочке поставок запчастей может стать проблемой.

«Поскольку время от времени Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10 до 15 процентов резервных машин», — заявил неназванный офицер бундесвера в беседе с изданием.

Кроме того, БМП этого типа должны проходить техобслуживание четыре раза в год, а каждые два года — крупное ТО. При крупном ремонте на заводе-изготовителе в некоторых случаях боевые машины остаются недоступными около года.

12 января бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин отправит 40 единиц БМП Marder для ВСУ до середины весны этого года.