Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая. Помимо этого, за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Бердянском. По предварительным данным, разрушений и пострадавших при атаке вражеских дронов-камикадзе нет, добавил он.