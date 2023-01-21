Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 21 января 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский Ми-8 в Харьковской области

Средства противовоздушной обороны РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Харьковской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8 в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, средства ПВО сработали в районе населенного пункта Лозовая. Помимо этого, за сутки уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Также сообщалось, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Бердянском. По предварительным данным, разрушений и пострадавших при атаке вражеских дронов-камикадзе нет, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о занятии на запорожском направлении более выгодных рубежей
Патриарх Кирилл попросил прихожан РПЦ помогать участникам СВО
Москвичам дали рекомендации на фоне повышения атмосферного давления
Футболист сборной России рассказал о проблемах с поиском бутс
Мясников назвал один из самых полезных продуктов в сезон простуд
В Минобороны заявили об успехах Российской армии на краснолиманском направлении
В МИД сообщили о недоумении еврейских организаций от слов ЕЕК о Лаврове
Назван потенциальный чемпионат для Дзюбы после отказа клубов РПЛ
В Тибете из-за схода лавины погибли 28 человек
Расчлененное тело мужчины найдено у станции московского метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.