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15:08, 21 января 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского Су-24

Российская истребительная авиация сбила украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский бомбардировщик Су-24 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 Воздушных сил Украины», — отчитался официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

11 января Минобороны заявило о сбитом украинском самолете Су-27 в ДНР. В ведомстве уточнили, что самолет был сбит истребительной российской авиацией в районе населенного пункта Попов Яр в ДНР.

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в ДНР два самолета и вертолет ВСУ. В частности, истребитель Миг-29 и штурмовик Су-25 были уничтожены в районе населенных пунктов Ровное и Градовка, а вертолет Ми-8 — в небе над селом Веролюбовка.

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Варвара Кошечкина
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