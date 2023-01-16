Рогов заявил, что российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника над Бердянском

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Бердянском. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших при атаке вражеских дронов-камикадзе нет, добавил он.

Вечером в понедельник, 16 января, Рогов написал в своем Telegram-канале, что в 19:45 в городе произошли два громких взрыва. Позже он уточнил, что их причиной стала работа ПВО России по украинским беспилотникам.

14 января украинские войска попытались нанести удар по кварталам Бердянска. Для этого они использовали две корректируемые ракеты большой дальности. Власти города уточнили, что атаку отразили средства ПВО. Неразорвавшиеся части сбитых ракет упали в черте населенного пункта и повредили кабельные линии электропередачи, дорожное покрытие, а также окна жилых домов.