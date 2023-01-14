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11:37, 14 января 2023Россия

Украинские войска попытались атаковать кварталы Бердянска

Власти Бердянска заявили о попытке удара по кварталам города со стороны ВСУ

Фото: Clodagh Kilcoyn / Reuters

В субботу, 14 января, украинские войска попытались нанести удар по кварталам Бердянска. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города.

«Сегодня, в 5 утра, враг используя две корректирумые ракеты большой дальности попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска», — сказано в заявлении.

Власти города уточнили, что попытка атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось провальной — ее удалось отразить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Неразорвавшиеся части сбитых ракет упали в черте населенного пункта и повредили кабельные линии электропередач, дорожное покрытие, а также окна жилых домов.

13 января сообщалось о подрыве в Бердянске машины Алексея Кичигина, главы военно-гражданской администрации Бердянского района. Произошедшее местные власти назвали терактом.

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Варвара Кошечкина
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