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06:23, 21 января 2023Экономика

Российские разработчики операционных систем увеличили прибыль

«Ъ»: российские разработчики операционных систем кратно увеличили прибыль в 2022 году

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Прибыль российских разработчиков операционных систем (ОС) по итогам 2022 года кратно увеличилась за счет спроса со стороны корпоративных потребителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, рост выручки российских разработчиков ОС связан с необходимостью крупных заказчиков соблюдать требования правительства по импортозамещению программного обеспечения, которые существенно ужесточились в 2022 году на фоне санкций.

Как считает директор по развитию электронных сервисов и программных решений «F+ tech-Марвел» Игорь Мартюшев, в 2023 году отечественные разработчики продолжат наращивать выручку, если не произойдет резкого ухудшения экономической ситуации.

31 марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года органам государственной власти и другим заказчикам запрещается использовать иностранные софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Кроме того, с 31 марта 2022 года госкомпании обязали согласовывать с Минцифры закупки иностранного софта для критически важных IT-сетей.

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Марина Совина
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