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19:19, 21 января 2023Экономика

Резкий рост биткоина объяснили

Экономист Беляев: рост биткоина зависит от информационных сообщений
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Фото: Kanchanara / Unsplash

Рост биткоина зависит от реакции инвесторов на информационные сообщения, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил резкий рост первой криптовалюты.

Ранее стало известно, что курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. По данным на 17:25 по московскому времени, стоимость первой криптовалюты после резкого роста составила 22 902 долларов.

Bitcoin от TradingView

«Этот рост биткоина на самом деле ничего не значит. Нет реального основания, на котором базируется биткоин, кроме взаимного доверия и реакции держателей биткоинов на определенные информационные сообщения. Новости настраивают инвесторов на представление о том, что курс биткоина будет расти», — объяснил Беляев.

Экономист отметил, что говорить о дальнейшем росте криптовалюты трудно. «Все будет зависеть только от того, насколько событиям в информационной сфере удастся воздействовать на настроения инвесторов», — добавил он.

Все повышения и понижения курса биткоина — это чисто информационно-психологические вещи, которые влияют на инвесторов. Никакой реальной экономической основы у него не существует

Михаил Беляевэкономист
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Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.

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Алена Шевченко
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