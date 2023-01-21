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14:18, 21 января 2023Бывший СССР

Украина не смогла доказать иранское происхождение российских дронов

Офис генпрокурора Украины признал, что не может доказать иранское происхождение дронов РФ

Фото: Roman Petushkov / Reuters

В настоящее время Украина не может достоверно сказать, что дроны, которые используются Вооруженными силами России, имеют иранское происхождение. Об этом заявил сотрудник офиса украинского генпрокурора Иван Чижевский, его цитирует РИА Новости.

По словам Чижевского, сейчас идет только досудебное расследование. Процесс рассмотрения на данной стадии не может быть быстрым. Он отметил, что следует провести широкомасштабную экспертизу с участием специалистов различного профиля.

К тому же работа по выяснению происхождения летательных аппаратов затрудняется из-за их боевых повреждений. Сейчас, по словам Чижевского, следователи пытаются установить причину, по которой российские и иранские беспилотники похожи.

Ранее стало известно, что Израиль покажет властям США доказательства применения иранских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Украине. О соответствующих планах израильского президента Ицхака Герцога сообщили в пресс-службе лидера стран. Отмечается, что Герцог предоставит доказательства в ходе своего визита в США.

До этого посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве. «Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине», — рассказали в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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