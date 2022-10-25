Израиль пообещал показать США доказательства применения БПЛА из Ирана на Украине

Президент Израиля пообещал показать США доказательства применения иранских БПЛА на Украине

Израиль покажет властям США доказательства применения иранских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Украине. О соответствующих планах израильского президента Ицхака Герцога сообщили в пресс-службе лидера страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что Герцог предоставит доказательства в ходе своего визита в США. «Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что на Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране», — сказано в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что израильский президент предоставит изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021-го, а также снимок такого же беспилотника, сбитого в ходе боев на Украине. В канцелярии добавили, что сравнение двигателей указанных беспилотников позволяет убедиться, что это одни и те же двигатели, интегрированные в дроны Shahed-136.

«Еще раз Иран доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там. Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем», — резюмировал Герцог.

Ранее посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве. «Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине», — рассказали в ведомстве.