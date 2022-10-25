Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 25 октября 2022Мир

Израиль пообещал показать США доказательства применения БПЛА из Ирана на Украине

Президент Израиля пообещал показать США доказательства применения иранских БПЛА на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Израиль покажет властям США доказательства применения иранских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) на Украине. О соответствующих планах израильского президента Ицхака Герцога сообщили в пресс-службе лидера страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что Герцог предоставит доказательства в ходе своего визита в США. «Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что на Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране», — сказано в заявлении.

Материалы по теме:
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022
«Этот режим не изменить» Иран сотрясают массовые протесты. Ждет ли страну революция или исламские лидеры удержат власть?
«Этот режим не изменить»Иран сотрясают массовые протесты. Ждет ли страну революция или исламские лидеры удержат власть?
14 октября 2022

В пресс-службе уточнили, что израильский президент предоставит изображения взорвавшихся дронов Shahed-136, подготовленных к запуску в ходе военных учений в Иране в декабре 2021-го, а также снимок такого же беспилотника, сбитого в ходе боев на Украине. В канцелярии добавили, что сравнение двигателей указанных беспилотников позволяет убедиться, что это одни и те же двигатели, интегрированные в дроны Shahed-136.

«Еще раз Иран доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там. Иранское оружие играет ключевую роль в дестабилизации нашего мира, и международное сообщество должно извлечь из этого уроки сейчас и в будущем», — резюмировал Герцог.

Ранее посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве. «Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине», — рассказали в ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия ответила на восьмой пакет санкций ЕС и расширила стоп-лист
«Челси» обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Россия заявила о суете в правящих кругах Киева из-за «грязной бомбы»
Отеки назвали симптомом опасных болезней
Российский журналист заключил брак с экс-участником шоу «Замуж за Бузову»
Сторонники «Единой России» помогли людям с нарушением слуха
Названы сроки открытия магазинов Zara в России
На Украине захотели привлечь безработных для помощи ВСУ
Задержан коммерческий директор Ксении Собчак
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.