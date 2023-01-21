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23:59, 21 января 2023Россия

Политолог назвал способы прекратить поставки западного оружия Украине

Политолог Безпалько: поставки оружия Польши для ВСУ можно прекратить ударами из Белоруссии
Богдан Безпалько

Богдан Безпалько. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько предположил, каким образом возможно остановить поставки западного оружия Украине. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Безпалько назвал способы прекратить поставки оружия Запада Украине и допустил, что это возможно осуществить с помощью ударов из Белоруссии по Волыни или по железнодорожным узлам и подстанциям. По его словам, с белорусской территории получится запустить не только ракеты, но и вскрыть систему ПВО.

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«Без втягивания Белоруссии это сделать сложнее, потому что в этом случае ракетам придется лететь через всю Украину. Их проще будет сбить, засечь, и эффекта от этого тоже будет меньше», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что если с территории Белоруссии начнут наноситься удары, то она станет участницей спецоперации. Однако у Минска пока нет подобных целей, заключил он.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. В ФРГ это решение противозаконным без разрешения германского правительства.

При этом глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер уточнил, что Киев получит танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках примут сейчас.

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Марина Совина
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