В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вечером в субботу, 21 января, объявили воздушную тревогу. Об этом пишет украинский Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Кроме того, канал сообщает о взрывах в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в нескольких областях на востоке Украины. В частности, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).