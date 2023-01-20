Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:04, 21 января 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоги на востоке страны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ресурса, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Кроме украинских регионов, ее сигналы действовали на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Позднее жители Харьковской и Одесской областей, а также города Никополь Днепропетровской области сообщили о произошедших в регионах взрывах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Неопознанный летательный аппарат заметили в небе над Украиной
На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морпех
Россия выразила соболезнования в связи со смертью главы МИД Габона
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл подробности ранения российской журналистки в Соледаре
В Буркина-Фасо освободили похищенных женщин и детей
Стали известны детали выдвинутого против Алвеса обвинения
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине
Полянский оценил объективность ООН
На Украине заявили о ликвидации сети «пророссийских интернет-агитаторов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.