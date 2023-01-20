Воздушную тревогу объявили на востоке Украины

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоги на востоке страны

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ресурса, сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожья и Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Кроме украинских регионов, ее сигналы действовали на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Позднее жители Харьковской и Одесской областей, а также города Никополь Днепропетровской области сообщили о произошедших в регионах взрывах.