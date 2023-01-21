Футбольный клуб «Ювентус» лишили 15 очков чемпионата Италии

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» наказали по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщает Sky Sport.

Команду лишили 15 очков в чемпионата Италии, из-за чего команда теперь занимает десятое место в турнирной таблице с 22 баллами. Суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. По делу проходили и другие итальянские клубы, однако суд FIGC оправдал их.

20 января появилась информация о том, что португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на «Ювентус». Причиной стало то, что клуб якобы задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.