Стало известно о намерении Роналду подать в суд на «Ювентус»

Calcio Finanza: Роналду готов подать в суд на «Ювентус», задолжавший ему 19 миллионов евро

Португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на итальянский футбольный клуб «Ювентус». Об этом сообщает Calcio Finanza.

По информации издания, клуб задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса. Игроки клуба согласились на понижение зарплаты, чтобы потом неофициально получить выплаты, однако Роналду так и не получил эти деньги.

В декабре прошлого года Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Форвард заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», по которому он будет получать зарплату размером 200 миллионов долларов в год.

За «Ювентус» португалец выступал с 2018 года. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Италии. В 2021 году Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контракт по взаимному согласию сторон спустя год.