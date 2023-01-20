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19:20, 20 января 2023Спорт

Стало известно о намерении Роналду подать в суд на «Ювентус»

Calcio Finanza: Роналду готов подать в суд на «Ювентус», задолжавший ему 19 миллионов евро

Фото: Khalid Abdulfaattah / Globallookpress.com

Португальский нападающий Криштиану Роналду готов подать в суд на итальянский футбольный клуб «Ювентус». Об этом сообщает Calcio Finanza.

По информации издания, клуб задолжал форварду 19 миллионов евро в рамках неофициального соглашения, заключенного в период пандемии коронавируса. Игроки клуба согласились на понижение зарплаты, чтобы потом неофициально получить выплаты, однако Роналду так и не получил эти деньги.

В декабре прошлого года Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Форвард заключил контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», по которому он будет получать зарплату размером 200 миллионов долларов в год.

За «Ювентус» португалец выступал с 2018 года. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Италии. В 2021 году Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контракт по взаимному согласию сторон спустя год.

Ксения Курашкина
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