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10:22, 21 января 2023Россия

В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ

Рогов заявил, что первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Рогов, на некоторых участках идет разведка боем, на других — более углубленное наступление, сопровождающееся зачисткой некоторых населенных пунктов. Он подчеркнул, что по всей линии фронта инициативой владеют российские силы.

По его словам, линия обороны ВСУ выстроена на уровне подконтрольных Киеву населенных пунктов Каменское, Орехов и Гуляйполе.

«Каменское и Орехов — это выход на город Запорожья», — добавил Рогов.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России перешли в наступление в Запорожской области. Отмечается, что под оперативный контроль российских военных перешли четыре населенных пункта в районе города Орехова.

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Алевтина Запольская
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