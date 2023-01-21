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05:14, 21 января 2023Бывший СССР

Раскрыты новые попытки Украины завербовать сотрудников Запорожской АЭС

Карчаа заявил об активизации Украиной попыток завербовать сотрудников Запорожской АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украина активизировала попытки завербовать по телефону сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подписавших контракт с эксплуатирующей компанией, но они не поддаются на провокации. Такую информацию в беседе с ТАСС раскрыл советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, новые попытки вербовки персонала осуществляются по телефону. «И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим"», — заявил Карчаа.

По его словам, украинская сторона продолжает параллельно угрожать сотрудникам и их семьям, пытается организовать саботаж и подорвать психологическое состояние в коллективе.

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Ранее Ренат Карчаа сообщил об устранении критических повреждений инфраструктуры Запорожской АЭС. Он также заявил о возведении дополнительных защитных инженерно-строительных конструкций вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов.

17 января Карчаа рассказал, что украинские военные перестали обстреливать Запорожскую АЭС, поскольку опасаются серьезных ответных ударов со стороны России. Он также заявил, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет инструментов и правовых механизмов, которые могли бы заставить Украину прекратить обстрелы станции.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в ядерном инциденте. Кроме того, он посетовал, что нападения на ЗАЭС стали рутиной.

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Марина Совина
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