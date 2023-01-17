В «Росэнергоатоме» объяснили отсутствие обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

В «Росэнергоатоме» объяснили отсутствие обстрелов ЗАЭС опасениями ВСУ об ответных ударах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, так как они опасаются серьезных ответных ударов со стороны России. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, его цитирует ТАСС.

По его мнению, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет инструментов и правовых механизмов, которые могли бы заставить Украину прекратить артиллерийские обстрелы ЗАЭС. Это, в частности, связано с тем, что из-за поставок оружия с Запада у Киева накопилось много боеприпасов.

«Они [власти Украины] поняли, что в случае продолжения безумной артиллерийской вакханалии в отношении Запорожской АЭС и города Энергодара будут получать ответ, причем достаточно болезненный», — считает Карчаа.

Представитель концерна подчеркнул, что ответные удары — это единственная возможность повлиять на Украину. Карчаа заметил, что ни один российский снаряд во время ударов России по энергетической инфраструктуре Украины не упал в периметре украинских атомных станций.

16 января Карчаа заявил, что с 2023 года обстрелов ЗАЭС со стороны Украины не было зафиксировано. По его данным, в основном Украина обстреливает промзону, объекты инфраструктуры и объекты береговой линии.

При этом, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация на атомной электростанции в Энергодаре остается тревожной, так как Украина по-прежнему считает возможным продолжать обстрелы.

5 октября президент России Владимир Путин поручил принять Запорожскую АЭС в собственность России. 14 октября власти Энергодара сообщили, что ЗАЭС перешла на работу по российским стандартам.