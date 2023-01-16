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09:46, 16 января 2023Россия

В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии обстрелов ЗАЭС с начала года

Представитель «Росэнергоатома» Карчаа заявил об отсутствии обстрелов ЗАЭС с начала года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С начала 2023 года обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Украины не было зафиксировано. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«В основном прилеты осуществляются в промзону, по объектам инфраструктуры, по объектам береговой линии. Непосредственно по атомной станции за весь период после Нового года ударов не было», — сказал Карчаа.

При этом в январе в Кремле назвали тревожной ситуацию с ЗАЭС. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин при необходимости пообщается с генеральном директором МАГАТЭ, однако пока подобных мероприятий в графике лидера государства нет.

По мнению генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, так как никто не заинтересован в ядерном инциденте.

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Анастасия Шейкина
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