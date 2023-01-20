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15:19, 20 января 2023Россия

«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заявили об устранении критических повреждений инфраструктуры ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Критические повреждения инфраструктуры Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) устранены, приняты превентивные меры по защите станции. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в беседе с РИА Новости.

«Объем выполненных к настоящему времени работ достаточно внушителен, но до полного восстановления еще работать и работать (…) В целом сколько-нибудь крупных незакрытых историй из числа критически значимых не осталось», — поделился он, затем что станции был нанесен колоссальный ущерб.

Кроме того, Карчаа сообщил о возведении дополнительных защитных инженерно-строительных конструкций вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов. Работы велись даже под артиллерийским обстрелом Вооруженных сил Украины.

17 января Карчаа рассказал, что украинские военные перестали обстреливать Запорожскую АЭС, поскольку опасаются серьезных ответных ударов со стороны России. Он также заявил, что у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет инструментов и правовых механизмов, которые могли бы заставить Украину прекратить обстрелы станции.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение по ЗАЭС не является чем-то невозможным, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в ядерном инциденте. Кроме того, он посетовал, что нападения на ЗАЭС стали рутиной.

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Алина Гончарова
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