Названы возможные последствия для Швеции после акции со сжиганием Корана

Политолог Бышок допустил недовольство живущих в Швеции мусульман из-за сжигания Корана

Швеция может столкнуться с недовольством живущих в стране мусульман из-за акции сожжения Корана. Так о реакции на действия ультраправого активиста Расмуса Палудана у посольства Турции в беседе с «Лентой.ру» высказался кандидат политических наук Станислав Бышок. Он также назвал возможные политические последствия инцидента.

«Акция со сжиганием Корана не про Турцию, не про иностранные государства, а про большой процент мигрантов-мусульман в самой Швеции. У Швеции большие сложности с тем, что не все из этих мигрантов хотят или могут интегрироваться в шведское общество. Значительное число появляется на окраинах шведских городов в гетто. На самом деле это внутриполитическая шведская история. Таким символическим образом шведы, которым это не нравится, проявляют себя», — объяснил политолог.

Последствия для Швеции

При этом кардинальных изменений в политической системе скандинавской страны ждать не стоит, поскольку такие акции — это проявление свободы самовыражения, считает Бышок. В то же время недовольство такими действиями — это тоже часть свободы слова. Реакция мусульманского сообщества не заставит себя ждать, полагает специалист.

«Протесты будут, но это не первая и не последняя история, связанная с этим. [Этого бы не произошло,] если бы в Швеции не было большой проблемы с мигрантами, которые у многих шведов ассоциируются именно с исламом. Многие связывают это с переговорами между Швецией и Турцией по поводу того, чтобы Турция сняла свои претензии к Швеции и согласилась на ее вступление в НАТО», — сказал он.

Вопрос, удастся ли шведским правоохранителям купировать акции агрессии уже физической, которые могут быть обижены на сжигание книги. Но я не вижу возможности какого-то большего социального взрыва, чем был в предыдущие итерации Станислав Бышок кандидат политических наук

Скандальная акция

Акция со сжиганием священной книги произошла в Стокгольме 21 января. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи политик Расмус Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. Также Анкара выслала посла Швеции накануне акции.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал акцию актом неуважения по отношению к мусульманам. Он отметил, что свобода слова — это фундаментальная составляющая демократии, однако то, что не противоречит закону, не всегда уместно.