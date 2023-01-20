РИА Новости: Турция выслала посла Швеции из-за готовящейся акции с сожжением Корана

МИД Турции выслал из страны посла Швеции Стаффана Херрстрема из-за готовящейся акции с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Ранее портал Nordic News сообщил, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести в субботу, 21 января, акцию с сожжением Корана у посольства Турции в шведской столице.

Узнав об этом, МИД Турции вызвал посла Швеции. Ему было заявлено, что Анкара решительно осуждает подобный провокационный акт и считает его преступлением на почве ненависти. В ведомстве подчеркнули, что такое отношение Швеции неприемлемо.

«Мы ожидаем, что этот акт не будет допущен и что оскорбление священных ценностей не может защищаться под прикрытием "демократических прав"», — сообщил собеседник агентства.

Он также напомнил, что разрешение пропагандистской деятельности террористических организаций и их сторонников нарушает Трехсторонний меморандум, подписанный между Турцией, Швецией и Финляндией в Мадриде.

Ранее Швеция отказалась расследовать акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической организацией) с манекеном, похожим на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.