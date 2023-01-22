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19:59, 22 января 2023Мир

Делегация Госдумы прибыла в Иран

Делегация Госдумы во главе со спикером Володиным прибыла с официальным визитом в Тегеран

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Делегация Госдумы во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Иран. Об этом сообщает ТАСС

Отмечается, что в состав делегации вошли вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, курирующий межпарламентские связи с Ираном, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев.

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Марина Совина
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