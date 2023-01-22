В конгрессе США предложили уйти от привязки госдолга к доллару и перейти к доле от ВВП

Республиканцы в конгрессе США предложили отказаться от привязки уровня госдолга страны к фиксированному значению в долларовом эквиваленте. Такую идею в эфире Fox News высказал член палаты представителей Брайан Фитцпатрик.

По его словам, установка потолка госдолга в конкретной цифре не имеет смысла. Вместо этого законотворцы считают допустимым устанавливать соотношение долга к ВВП.

Фитцпатрик отметил, что если в 2008 году госдолг США составлял около 40 процентов от ВВП страны, то в этом — уже 125 процентов. «Когда вы видите ребенка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете счета и отнимаете кредитную карточку», — провел он аналогию.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов. Превышение лимита означает, что под угрозой окажутся бюджетные выплаты, в частности, у государства возникнут проблемы с оплатой различных социальных расходов, а также долгов и процентов по уже взятым обязательствам.

В декабре 2022 года сенатор Конгресса США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны не думают о растущем внешнем долге, помогая Украине. По ее словам, американские налогоплательщики платят 1,5 миллиарда налогов в месяц, в то время как внешний долг США ежедневно увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов.