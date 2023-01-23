Актер фильма «Ширли-Мырли» попал в больницу после спектакля

Народный артист России Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля из-за травмы

Народного артиста России Валерия Афанасьева доставили в больницу после спектакля из-за травмы. Об этом актер рассказал Пятому каналу.

Инцидент произошел на сцене Малого театра в Москве. 73-летний артист сообщил, что находится в больничной палате, и уже чувствует себя прекрасно.

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В 2019 году Афанасьева госпитализировали в хирургическое отделение одной из столичных больниц. Тогда он жаловался на боли в спине и повышенную температуру.

Валерий Афанасьев снялся в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «Ширли-мырли», а также в сериалах «Дневник свекрови», «Уходящая натура», «Между нами, девочками», «Дело гастронома №1», «Марш Турецкого» и «Михайло Ломоносов». Звание народного артиста России он получил в 2005 году.